Franziska Gutscher: Mit 18 bereits Meisterin der Damenkleidermacher

Bereits die Großmutter und die Mutter von Franziska Gutscher sind Schneidermeisterinnen, der jungen Altlengbacherin ist wohl die Begeisterung für das Schneiderhandwerk bereits in die Wiege gelegt worden.

Jetzt hat Franziska Gutscher bereits im Alter von 18 Jahren die Meisterprüfung in der Sparte Damenkleidermacher erfolgreich abgelegt. Sie ist somit eine der jüngsten Schneidermeisterinnen.

Nach der Mittelschule Laabental besuchte die Tochter des Drechslermeisters Josef Gutscher und der Schneidermeisterin Franziska Gutscher die dreijährige Fachschule und die Meisterklasse für Mode und Kunst in der Herbststraße in Wien und absolvierte dann den Meisterkurs in Schrems, wo sie jetzt auch die Meisterprüfung ablegte.

Begleitet wurde sie dabei auch immer von ihrer Handarbeitslehrerin der Mittelschule Laabental Eva Zepnik, die auch als Modell für ihre Meisterarbeiten agierte.

