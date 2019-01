Vor zehn Jahren hat Gerlinde Müller die Gemeindebibliothek „altlengbuch“ gegründet. Für ihren Einsatz um diese Einrichtung wurde sie jetzt zur Altlengbacherin des Jahres gekürt. Die Laudatio hielt Vizebürgermeister Wolfgang Luftensteiner: „Die Bücherei ist aus Altlengbach nicht mehr wegzudenken, das ist ein großer persönlicher Verdienst von Gerlinde Müller. Sie ist Mutter, Herz und Hirn dieser Einrichtung.“

Über die Auszeichnung „Altlengbacher des Jahres“ darf sich Thomas Friedl freuen. „Er ist nicht nur geschätzter Lehrer an unserer Volks- und Mittelschule, er gestaltet auch die Familienmessen in einer Art und Weise, dass sie etwas besonderes sind und alle Menschen einbinden“, betonte Vizebürgermeister Daniel Kosak. Auch Friedls unermüdliches Engagement für bedürftige Menschen hob Koask hervor: „Er hilft immer, ohne lang zu fragen.“

Auch Sportlerehrungen beim Neujahrsempfang

Im Rahmen des Neujahrsempfangs wurden auch die neu zugezogenen Gemeindebürger willkommen geheißen. Bürgermeister Michael Göschelbauer freut sich über das Bevölkerungswachstum im Ort: „Kürzlich hat Altlengbach die magische Grenze von 3.000 Hauptwohnsitzern geknackt. Uns ist es aber sehr wichtig, unsere neuen Mitbürger in die Gemeinschaft, die wir hier haben, zu integrieren.“

Rund 100 Neo-Altlengbacher waren der Einladung der Gemeinde ins Hotel Steinberger gefolgt. In einer Präsentation stellte Vizebürgermeister Daniel Kosak die Angebote der Gemeinde, vom Bauhof bis hin zu den Betreuungseinrichtungen vor. Auch die Vereine und Organisationen wurden vorgestellt. Die Gemeindepolitiker hoffen, dass die neuen Bewohner am Gemeindeleben teilnehmen. Kosak: „Viele von Ihnen kennen die Anonymität der Stadt oder größerer Gemeinden, wir sind hier das Gegenbeispiel, wir wollen eine Gemeinschaft sein, in der man sich kennt und einander auch unterstützt.“

Zum Neujahrsempfang gehörten auch Sportlerehrungen. Diese gingen heuer an das Tanzpaar Brigitte und Helmut Pichlmaier, den Enduro-Champ Dieter Rudolf, die E-Bundesligisten Simon Spalenka und die U9 des Sportvereins Altlengbach, die ungeschlagen die Saison beendet hatten.