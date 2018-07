„Wir haben nicht damit gerechnet und freuen uns natürlich sehr über unseren Erfolg“, strahlt Walter Widmann. Ihm und seiner Gattin Heidi ist Großartiges gelungen, mit ihrem geräucherten Rindfleisch haben sie im Rahmen der „GenussKrone“ den Bundessieg in der Sparte „Rohpökelwaren anderer Tierarten“ errungen. Die Auszeichnung wurde im Rahmen einer Feier im Marmorsaal des Bundesministeriums in Wien durch Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger überreicht. 240 Betriebe aus ganz Österreich, die bereits zuvor im Landesbewerb siegreich waren, haben mit insgesamt 397 Produkten teilgenommen.

Heidi und Walter Widmann sind mit ihren landwirtschaftlichen Produkten, die sie ab Hof verkaufen, sehr erfolgreich, mit ihren verschiedenen Säften und Fleischwaren haben sie schon viele Preise bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg errungen. Mit ihrem Mostheurigen in Gottleitsberg sind sie weit und breit bekannt. Jetzt haben die Widmanns sozusagen einen Olympiasieg errungen, sie zählen zu den 25 landwirtschaftlichen Produzenten in ganz Österreich, die mit ihren Produkten bei der GenussKrone einen Sieg einfahren konnten.