„Ich glaube nicht, dass sich bei den Gemeinderatswahlen 2020 jemand findet, der für die Grünen kandidiert“, informiert Martin Vyderna. Bei der Gemeinderatswahl 2015 hat Vyderna gemeinsam mit seiner Gattin Birgit Grossmann noch für die Grünen kandidiert und hat damals knapp den Einzug in den Gemeinderat verpasst. Gemeinsam führten sie auch die Arbeitsgruppe „Grüne für Altlengbach“, die sie aber vor zwei Jahren aufgelöst haben. „Es hat sich niemand gefunden, der die Gruppe weitergeführt hätte, daher wird es auch keine Grünen in Altlengbach geben“ so Vyderna.

Er sehe in Altlengbach auch eine Anti-Grünstimmung. „Obwohl in der Nachbargemeinde Eichgraben die Grünen von einem Höhenflug zum anderen ansetzen. Eichgraben ist für mich schon fast wie eine Wiener Gemeinde, viele Pendler, viel städtischer, überhaupt nicht mit Altlengbach vergleichbar.“ Noch hofft er, dass vielleicht doch noch die Überraschung eintritt und sich jemand findet, der für die Grünen antritt. „Ich bleibe in meinem Herzen immer ein Grüner, sehe aber für Altlengbach schwarz“, sagt Vyderna. Viel Zeit bleibt nicht mehr, denn bis zum 18. Dezember müssen die Parteien ihre Listen abgeben.