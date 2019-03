Begonnen hat alles mit zwei Entenküken, die der Vater dem damals Sechsjährigen zum Geschenk gemacht hat. Kurz danach hat Johannes Janus auch noch einen Brutapparat geschenkt bekommen. Die Erfolge stellten sich ein und „dann ist es losgegangen“, lacht der Altlengbacher. Aus der Freude an den Entenküken hat sich eine Leidenschaft für alle Rassen von Geflügel entwickelt, und die Hühnerzucht ist schließlich zum Steckenpferd geworden.

Übers Internet nimmt der mittlerweile 27-Jährige Kontakt zu Geflügelzüchtern aus aller Welt auf, Eier zum Brüten werden abgeholt, kommen, perfekt verpackt, mit der Post und auch per Flugzeug.

Eier werden gebrütet, verkauft oder getauscht

Die Eier werden täglich abgenommen und fein säuberlich mit einem Stift markiert, spätestens nach einer Woche kommen sie in den Brutapparat. „Jeder Schlupf ist ein schönes Ereignis“, schwärmt der Altlengbacher, es sei unglaublich, was sich in 21 Tagen in einem Ei entwickelt. „Nur ganz wenige Eier, nämlich die Ausschusseier, die zu kleinen oder die ganz großen, kommen in den Kochtopf“, sagt Janus. Was an Eiern nicht ausgebrütet wird, wird entweder verkauft oder getauscht.

Im Vorjahr ist Johannes Janus mit einer Schar der „Orloffs“ sogar Landesmeister geworden, dazu wurde der Züchter auch noch zum Donauschau-Sieger gekürt. „Auch ein Siegertier und ein Champion ist aus dieser mit nach Tulln gebrachten Schar von drei Hennen und einem Hahn hervorgegangen“, ist Janus stolz auf seine Züchtererfolge.

„Hier sind die Orloff, da die Sulmtaler und dort das Bielefelder Kennhuhn“, erklärt der Altlengbacher beim Rundgang durch den neuen, kleinen, luftigen Hühnerstall. Auch das Barnevelder Huhn, das Deutsche Lachshuhn und ein prächtiger Araucana-Hahn mit seiner Hühnerschar finden sich in der neuen Hühnerbehausung in Schoderleh genauso wie die „Sandschak-Kräher, das La Fléche Huhn und die Marans, die die wunderschönen schokoladebraunen Eier legen.

„Die Hähne der Sandschak-Kräher krähen vier mal so lang wie normale Kikerikis“, weiß der Hühnerexperte. Nämlich ganze 20 Sekunden lang. Den Kopf des Hahnes ziert eine Spitzhaube aus Federn. Und das La Fléche-Federvieh hat statt einem Kamm zwei winzige rote Hörner auf dem Kopf, der Hahn genauso wie die Hennen.

Das Typische an den Araucana-Hennen ist, dass sie wunderschöne grüne Eier legen. Das Deutsche Lachshuhn wurde ursprünglich in Frankreich gezüchtet, „und Hahn und Henne haben einen dicken Federnbart statt den roten Lappen“, erklärt Janus. Eine ganz besonders hübsche Federnzier haben die Barnevelder, sie schillern in silber-schwarz. „Und jedes ihrer Federchen ist doppelt gesäumt“, schwärmt der Hühnerspezialist, das Eierlegen sei jedoch nicht so ihre Sache.

Brav durch den ganzen Winter Eierlegen ist hingegen bei den Orloffs angesagt. Sie stammen aus Russland und sie sind auf kältestes Wetter optimiert: „Statt den Kehllappen haben sie einen dicken Federnbart, so sind sie bestens gegen den Frost gerüstet.“ Und beim Bielefelder Kennhuhn sind die weiblichen und männlichen Tiere ab dem ersten Tag durch ihre unterschiedliche Farbe zu unterscheiden.

„Ein neuer Stall ist bereits in Planung“, berichtet Johannes Janus, der als Programmierer selbstständig ist und von daheim aus Internetseiten erstellt: „Zukünftig soll es auch noch Platz für die Kükenaufzucht und einen eigenen Brutraum geben.“