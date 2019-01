22 Kilo Marihuana soll ein 59-Jähriger aus Altlengbach, wie berichtet, mit einer Indoor-Plantage produziert haben. Das warf ihm die Staatsanwaltschaft bereits an mehreren Verhandlungstagen vor.

Die angeklagte Suchtgiftmenge habe der Angeklagte gemeinsam mit Ermittlern errechnet, erklärte er zuletzt im Prozess am Landesgericht. Dabei habe es sich um das Nassgewicht der Pflanzen und nicht um Trockengewicht gehandelt, meinte er. Glauben wollte das der Richter nicht und exorbitante Stromkosten sprechen für anderes. Das in der Verwahrungsstelle gelagerte Suchtgift sollte nachgewogen werden. „Viel gebracht hat das nicht“, meint nun der Verteidiger am vierten Prozesstag.

Der Richter rechnet noch einmal nach: „Der Angeklagte hat mindestens 1.100 Pflanzen und insgesamt 6.600 Gramm Marihuana geerntet. 2.800 Gramm davon hat er verkauft oder teils unentgeltlich überlassen. Das ist eine sehr milde Hochrechnung.“

Für den 59-Jährigen setzt es vier Jahre Gefängnis. 6.500 Euro vom Sparbuch des Angeklagten werden als verfallen erklärt. „Fußfesselvollzug kommt erst nach Verbüßen der Hälfte der Strafe in Frage“, so der Richter. Und: „Der Senat glaubt, dass der Angeklagte von Trockengewicht gesprochen hat und er hat überwiegend für den Verkauf erzeugt.“ Um den einzigen Milderungsgrund, ein reumütiges Geständnis, „hat sich der Angeklagte selbst gebracht“. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.