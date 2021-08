Viele verfolgten die Leistungen der österreichischen Athleten bei den Olympischen Spielen in Tokio. Einer, der bereits olympisches Flair erleben konnte, ist Gerhard Köhler. Er ist seit Kurzem der neue Schulwart in der Mittelschule Laabental. 2006 qualifizierte er sich im Zweier-Bob für die Olympischen Winterspiele in Turin und konnte auch Erfolge feiern. Seine Eindrücke vom Sport-Spektakel vermitteln ihm heute noch Gänsehaut-Momente. „Bei den Olympischen Spielen startest du für Österreich und das macht es so einzigartig“, erzählt er und fügt hinzu: „Alleine der Einzug bei der Eröffnung, Seite an Seite mit einem Hermann Maier, Benni Raich, Felix Gottwald und einer Michi Dorfmeister bleibt unvergesslich.“

Heute hofft Köhler, seine Begeisterung für den Sport an seine und andere Kinder weitergeben zu können. „Sarah und David haben das Potenzial, einmal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein“, freut sich der Familienvater. Seine Tochter spielt Landhockey und wurde heuer mit dem AHTC Wien Jugendstaatsmeister. Sohn David spielt Handball beim Verein West Wien und will als Legionär unbedingt in die deutsche Bundesliga. „Wichtig ist, dass meine Kinder sich für den Sport begeistern können“, sagt Köhler. Auch mit den Kindern in der Mittelschule betreibt er Sport. Vor Kurzem fand mit seinem Sommercamp die fünfte Ferienspielaktion statt. 13 Kinder konnten ihre Fähigkeiten beim Klettern ausprobieren. Dazu gab es einen Hindernis-Parcours. „Die Kinder waren mit großer Begeisterung dabei“, lobt Gerhard Köhler die Teilnehmer.

