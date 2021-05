In Maiss in Altlengbach betreiben Michael Seiller-Tarbuk und Marie-Therese Strachwitz seit über acht Jahren „Mike’s Farm“. 2012 sind die beiden aus ihren bürgerlichen Berufen ausgestiegen, um auf einem kleinen Bauernhof im Wienerwald ihre eigenen Lebensmittel zu produzieren. Jahre später sind sie um einige Erfahrungen reicher.

Begonnen hat die Geschichte von Mike’s Farm damals als Reaktion auf die sogenannte „Finanzkrise“ mit dem Zusammenbruch von Immobilienmärkten und Banken. Michael, der zuvor in der Immobilienbranche tätig war, beschloss, gemeinsam mit seiner Frau Marie-Therese, aus den bisherigen Berufen auszusteigen. Er verkaufte seine Firma und mit dem Erlös erwarb er einen kleinen Bauernhof mit sieben Hektar Land in der Nähe von Altlengbach im Wienerwald. „Es war ein, teilweise mühsamer Lernprozess, der von naivem Wunschdenken zu handfesten Erfahrungen in der wirklichen Welt führt“, erzählt Michael Seiller-Tarbuk.

Die Jahre waren geprägt von Schwierigkeiten einer völlig absurden Vorschriftsbürokratie bis hin zu zuvor nie gekannten Glücksgefühlen, die auch kleine Erfolge einer durch und durch selbstbestimmten Arbeit in der Tatsächlichkeit mit sich bringen. Die Tiere – darunter Schweine, Schafe, Bienen und Geflügel leben in mustergültiger Freilandhaltung. Die Schweine schlafen in Erdhöhlen, können in Tümpeln suhlen und buddeln die für sie gepflanzten Topinamburknollen aus. In Ochsenburg bei St. Pölten betreibt das Paar auch Fischteiche. Die Forellen und Saiblinge haben in den wunderschönen, schattigen Naturteichen jede Menge Platz und das sprudelnde Traisenwasser sorgt für viel Sauerstoff und beste Lebensbedingungen.

„Mit Insekten als natürliches und nachhaltiges Fischfutter wird experimentiert“, berichtet Seiller-Tarbuk. Die Gemüsegärten zwischen den Teichen sehen auf den ersten Blick aus wie unberührter Dschungel, sind aber ein komplexes und genau geplantes Zusammenspiel von Pflanzen, die sich gegenseitig begünstigen. „Hier wird nach Methoden der Permakultur gearbeitet - natürlich ohne Pestizide und Kunstdünger“, sind die beiden stolz.

Das Paar bietet von April bis Oktober Ausflüge zu den Fischteichen an. Das Angebot reicht vom klassischen Fischen bis zum Forellenpicknick. Die nachhaltigen Produkte werden auf diversen Märkten in der Region angeboten, können aber auch online bestellt werden, wobei auch persönlich geliefert wird. Das bewusste Auseinandersetzen mit den bestehenden Ressourcen und der Herkunft der Nahrungsmittel hat Michael Seiller-Tarbuk und Marie-Therese Strachwitz zu der Entscheidung bewogen, eine Selbstversorgerlandwirtschaft aufzubauen. „Das unglaublich positive Feedback aus Familie, Freundes- und Bekanntenkreis führt nun dazu, dass wir unser Angebot auf eine breitere Basis stellen wollen, um mehr Menschen für unsere Produkte aber auch die bewusste Lebensweise zu begeistern“, sind die beiden von ihrer Entscheidung überzeugt.

Mehr Infos zu Mike´s Farm erhält man unter 0676/962 42 73 oder per E-Mail unter mst@mikesfarm.at