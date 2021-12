Laptops unter'm Christbaum der Laabental-Mittelschüler

Laptops zählen wohl zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken von Kindern. Für die Schüler der ersten und zweiten Klassen der Mittelschule Laabental erfüllte sich dieser Wunsch.

Denn vor den Weihnachtsferien bekamen die Kinder neue Laptops. Direktorin Regina Skopeck und IT-Betreuerin Andrea Kaiser setzten alle Computer auf und schulten die Schüler in mehreren Lerneinheiten auf die neuen Programme ein.

Die Eltern mussten einen Kostenbeitrag von 100 Euro leisten, das Bildungsministerium übernahm die weiteren Kosten. „Unsere Schüler sind digitalfit. Mit den neuen Laptops sind sie nun auch bestens ausgestattet“, so die Direktorin.

Auch der Lockdown wurde in der Mittelschule bestens bewältigt. „Letztlich hat nur ein kleiner Teil der Schüler die Variante ,Homeschooling‘ gewählt, weil es in der Praxis nicht so leicht ist, nur virtuell am Unterricht teilzunehmen.“