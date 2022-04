Leidenschaft Aquarium: Hobby wurde zum Beruf

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

Bereits in frühester Kindheit durften Fische die Füße von Stefan Rösler umschwimmen. Seine Eltern seien begeisterte „Aquarianer“ gewesen: „Sie stellten mich einfach zu den Fischen ins Aquarium“, erzählt er. Als Bub durfte er sich verschiedenste Fischarten aussuchen, die er dann auch zu pflegen hatte. In der Kindheit und Jugendzeit lag sein Hauptaugenmerk vorwiegend auf Süßwasserfischen, als Teenager hatte er an die 30 Aquarien zu Hause. Nach dem Maturaabschluss und der Ausbildung zum medizinischen Masseur begann Rösler ein Biologie-Studium.

Durch Praktikum zum Beruf

Während des Studiums hatte Rösler die Gelegenheit, beim Unternehmen Reefness GmbH zu arbeiten. Der Schwerpunkt bei diesem Unternehmen liegt bei Planung, Aufbau und Betreuung von Salz- und Süßwasser-Aquarien. „Hierbei versuchen wir, den Tieren ein möglichst naturnahes Umfeld zu gestalten. Die Vielzahl an Arten in diesem Lebensraum können ihr natürliches Verhalten bestmöglich ausleben und ihre Pfleger in den Bann ziehen.“

Das Praktikum hat ihn dann zum Beruf geführt, dem Bau von Aquarien. „Ich bin glücklich und arbeite mit voller Freude, schließlich ist es das Beste, Beruf und Hobby verbinden zu können“, erklärt der junge Altlengbacher. Er freut sich, wenn er individuelle Vorstellungen der Kunden umsetzen darf und ihnen den Traum eines eigenen Aquariums mit ihren zukünftigen „schwimmenden Hausbewohnern“ ins Haus liefern darf. Zufriedene Kunden seien ihm und dem Unternehmen ganz besonders wichtig, erklärt Stefan Rösler.

Tanja und Stefan Rösler sind gerade beim Bau eines Aquariums in ihrem neuen Zuhause in Altlengbach. Foto: Privat

Die Liebe brachte den Fisch-Spezialisten nach Altlengbach; er freut sich, dass seine junge Ehefrau sein Hobby unterstützt: „Es bereitet mir totale Freude, mit wie viel Leidenschaft Stefan sein Hobby ausübt und mit wie viel Leidenschaft er für die Tiere da ist“, sagt Tanja Rösler.

Die beiden jungen Altlengbacher bauen für ihre Wohnung ein 1.750-Liter fassendes Aquarium. Das Becken selbst kommt im Sommer.

„Zugegeben, neben den zum Teil 5.000 Liter fassenden, Aquarien, die wir bei Reefness GmbH planen und aufstellen, erscheinen unsere drei Meter Aquarium-Länge eher genügsam“, sagt Stefan Rösler, aber dieses füge sich sehr gut ins Wohnzimmerambiente ein und entspreche vollkommen ihren Vorstellungen.

