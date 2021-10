Mit der NÖN zum „Petutschnig Hons“: Karten gewinnen!

Der Kärntner Kabarettist Wolfgang Feistritzer schlüpft seit acht Jahren in die Rolle des „Petutschnig Hons aus Schlatzing“ und produziert in Eigenregie Videos für Social Media. Auf Facebook hat er mittlerweile 180.000 Follower, auf der Videoplattform Youtube mehr als 100.000 Abonnenten, die seine Videos und Lieder anschauen. Jetzt stattet der Kultbauer Altlengbach einen Besuch ab.

Wie die NÖN bereits berichtete, konnten Bürgermeister Michael Göschelbauer und Vize Daniel Kosak den „Petutschnig Hons“ in die Gemeinde holen. Er wird am Dienstag, 26. Oktober, um 11 Uhr, beim Frühschoppen im Hotel Steinberger auftreten und sein neues Programm „Ich will ein Rind von dir“ spielen.

Der Reinerlös der Veranstaltung fließt in den Sozialfonds der Gemeinde, über den hilfsbedürftige Menschen unterstützt werden. Karten sind am Gemeindeamt (auch per Mail), bei der Raiffeisenbank Wienerwald, der Altlengbacher Apotheke oder direkt im Hotel Steinberger erhältlich. Wer aber sein Glück probieren möchte:

Die NÖN verlost für das Programm 5 x 2 Tickets. Wer gewinnen will, braucht nur eine E-Mail mit Name, Adresse, Telefonnummer und dem Kennwort „Petutschnig Hons“ an die Redaktion (redaktion.neulengbach@noen.at) schicken.