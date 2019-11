Unter dem Titel „The Show must go on“ gastierte das Team von „ShowWhat! Entertainment“ unter der Leitung von Manuel Celeda vergangenen Freitag im Lengbachhof in Altlengbach.

Unter der Regie von Kirsa Wilps nach der Idee von Manuel Celeda präsentierten die Schauspieler gemeinsam mit Laiendarsteller aus dem Publikum einen kniffeligen Fall rund um eine Quizshow. Lediglich ein Tisch konnte den Mörder letztendlich ausfindig machen und erhielt dafür eine Flasche Sekt.

Während des Kriminalfalles wurden die zahlreich erschienenen Gäste vom Team des Lengbachhofes unter der Leitung von Hans und Angelika Böswarth mit einem 5-gängigem Gala Dinner verwöhnt. Sowohl die Gäste, als auch die Schauspieler genossen einen spannenden und genussvollen Abend im Lengbachhof.