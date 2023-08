Altlengbach Nächtliche Suchaktion nach abgängiger 14-Jähriger

Foto: APA (Archiv)

E in gutes Ende hat in der Nacht auf Donnerstag die Suche nach einer 14-Jährigen in Altlengbach (Bezirk St. Pölten) genommen.

Das Mädchen soll am Mittwochabend nach einem Streit aus einer Wohneinrichtung davongelaufen sein. Zahlreiche Polizisten sowie eine Hundestreife rückten aus. Mit einer Drohne konnte die 14-Jährige kurz nach Mitternacht auf einem Hochstand in einem Waldstück gefunden werden. Das Mädchen blieb unverletzt, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager. Die 14-Jährige gab laut Polizei an, dass sie aufgrund der Dunkelheit den Rückweg nicht mehr gefunden habe. Sie wurde zurück in die Einrichtung gebracht.