Im Jahr 2012 wurde aufgesperrt, mit 1. Dezember schließt die Bäckerei Berger ihre Filiale in Altlengbach. Damit gibt es im Ortszentrum wieder keinen Nahversorger.

Firmenchef Walter Berger begründet die Schließung so: „Ich strukturiere meinen gesamten Betrieb um, dieser besteht ja aus mehreren Standorten. Ich will aus persönlichen Gründen kürzer treten. Natürlich unterstütze ich jede Nachfolgelösung so gut ich kann.“

SP-Vizebürgermeister Wolfgang Luftensteiner bedauert das Ende der Bäckerei in Altlengbach: „Das tut weh. Ich habe ja die Firma Berger hergebracht als der ADEG-Markt Wieser zugesperrt hat.“ Der damalige Bürgermeister erinnert sich, dass es nicht einfach war, einen neuen Nahversorger zu finden: „Wir haben fast ein Jahr gerungen und in dieser Zeit sogar einen Bus zum Unimarkt gesponsert.“

Jetzt müsse man dringend jemanden suchen, der die Nachfolge der Bäckerei Berger übernimmt. Luftensteiner: „Es gibt ja noch einen Bäcker und wir werden versuchen, mit der Bäckerei Simhofer zu reden.“ Langfristig müsse man schauen, dass im geplanten neuen Gemeindezentrum ein kleines Lebensmittelgeschäft untergebracht wird. „Aber das ist ja in weiter Ferne, jetzt brauchen wir eine schnelle Lösung“, sagt der SP-Vizebürgermeister.

VP-Vizebürgermeister Daniel Kosak hält fest, dass im Idealfall bis Jahresende eine mögliche Nachfolge geklärt sein soll: „Es schaut aber nicht so schlecht aus, dass wir eine gute Lösung finden.“ Auch VP-Bürgermeister Michael Göschelbauer hofft, dass sich bis Jahresende eine Lösung fixieren lässt und bestätigt, dass es gute Gespräche mit einem Nahversorger aus der Region gibt.

„Nahversorgung auch in Anspruch nehmen“

„Der Vermieter steht einer neuen Lösung jedenfalls nicht im Weg, so weit haben wir schon Klarheit geschaffen“, informiert Kosak. Ein Nahversorger habe ökonomisch gute Chancen, weil Altlengbach eine wachsende Gemeinde sei.

„Im Einzugsbereich des Zentrums entstehen bis zu 150 neue Wohnungen“, so Kosak. Von der Gemeinde werde es natürlich auch Unterstützung geben. Nahversorgung lebe allerdings davon, dass sie in Anspruch genommen wird. „Wir brauchen hier auch mit der Bevölkerung ein gemeinsames Verständnis, einen Nahversorger tatsächlich zu nutzen und dort einzukaufen“, betont Kosak.

Das Stammhaus der Bäckerei Berger befindet sich in St. Christophen, dort sind 13 Personen beschäftigt. In den Filialen in Neulengbach und Altlengbach sind jeweils zwei Personen im Verkauf tätig.