Die „Landesjacke“ erzeugt Herbert Böhm in seiner Firma Austria Shirt in Altlengbach. Die Jacken sind vorne mit der Aufschrift „I bin A“ und dem Niederösterreich-Wappen versehen, auf der Rückseite ist der Österreich-Adler zu sehen.

Die Idee zu dem Projekt kam Herbert Böhm bei seinen Reisen durch Kanada: „Dort rennt jeder Zweite mit einem Ahornblattl auf dem Gewand herum, da habe ich mir gedacht, so etwas wäre auch nicht schlecht für Niederösterreich.“

„I bin a Niederösterreicher“

Also gestaltete er die „Landesjacke“. 250 Stück wurden in kurzer Zeit schon verkauft, 300 Stück sind vorproduziert. „Mit der Jacke ist man gut angezogen, sie ist trachtig und passt für viele Gelegenheiten. Auch jetzt in der Wandersaison ist sie praktisch“, meint Böhm.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat schon seit einigen Monaten eine Landesjacke. „Das war ein Zufall“, lacht Böhm: „Ein Freund von mir hat die Jacke bei einem Fest getragen. Johanna Mikl-Leitner hat sie gesehen und gemeint, dass sie auch gern eine hätte.“

Und so hat der Austria-Shirt-Chef die Landeshauptfrau in ihrem Büro in St. Pölten besucht und ihr eine Landesjacke überreicht. „Johanna Mikl-Leitner trägt die Jacke regelmäßig und hat mir gesagt, dass das jetzt ihre Lieblingsjacke ist“, strahlt Herbert Böhm.