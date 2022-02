Öffnungen: Freude über Skikurs in der Mittelschule Laabental

Die angekündigten Öffnungsschritte der Bundesregierung machen es möglich: Die Zweit- und Drittklässler der Mittelschule Laabental fahren im März auf Skikurs.

„Bunter Farbtupfer im grauen Schulalltag“

Die Freude über die mehrtägigen Schulveranstaltungen ist groß. „Wir haben schon alles fertig geplant gehabt und jetzt ist es möglich“, freut sich auch Direktorin Regina Skopeck. Für die beiden dritten Klassen geht es nach Salzburg in das Skigebiet Flachau.

Die Zweitklässler können sich in St. Barbara im Mürztal, in der Steiermark austoben. Die Piste eignet sich besonders für das Skifahrenlernen, so die Direktorin.

„Schulveranstaltungen sind die bunten Farbtupfer im grauen Schulalltag, diese sind nun wieder möglich“, freut sich auch Skikursleiterin Andrea Kaiser.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden