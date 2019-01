Die Arbeit als Einsatzleiter beim ARBÖ-Stützpunkt Altlengbach mache ihm unglaublich viel Freude, berichtet Michael Czeland: „Ich liebe meinen Beruf, für mich gibt’s nix anderes.“ Der Mechaniker ist mit Leib und Seele für Autofahrer im Einsatz und er liebt es, „mit Leuten zu reden und ihnen zu Hilfe zu eilen.“

Seit nahezu 15 Jahren arbeitet der Altlengbacher am ARBÖ-Stützpunkt und wird zur Hilfeleistung bis Sulz im Wienerwald, Hinterbrühl, bis ins Irenen- und Heimbautal, nach Pressbaum und Tullnerbach sowie bis nach Böheimkirchen und Sieghartskirchen geschickt. Zu den meisten Einsätzen zählt das Starthilfe-Geben bei leerer oder zu schwacher Batterie, nach Marderbiss und bei Elektronikfehlern oder auch nach dem Tanken des falschen Treibstoffes.

Auch wegen vereister Schlösser werden die ARBÖ-Leute oft zu Hilfe gerufen. In den meisten Fällen werde das Auto vor Ort wieder flott gemacht, weiß der Pannenfahrer, „bei gröberen Schäden, oder wenn Spezialwerkzeug benötigt wird, wird das Auto entweder zum ARBÖ-Stützpunkt nach Altlengbach gebracht oder in eine Fachwerkstätte transportiert.“

Viele Geschichten aus dem Leben erzählt

Czeland erinnert sich aber auch an spektakuläre Einsätze mit brenzligen Situationen: „Ich arbeitete gerade an einer Reifenpanne an einem Pkw auf der Autobahn. Mehrere Lkw bretterten zu knapp am Auto vorbei. Bis der Außenspiegel des Autos weg war. Aber nicht nur das. Durch den Sog beim viel zu schnellen und knappen Vorbeifahren eines weiteren Lastkraftwagens wurde das betreute Auto vom Wagenheber katapultiert. Auf der Autobahn muss man immer sehr auf der Hut sein“, erzählt der Pannenfahrer.

Weniger spektakulär gehen andere Einsätze über die Bühne: Es geht um im Auto eingesperrte Kinder. Da müsse man vor allem um Beruhigung bemüht sein und „sehr schnell werken.“ Speziell in diesen Situationen habe man mit vielen Emotionen zu tun: „Die Person draußen weint meist viel mehr als die Person drinnen“, schildert der Pannenfahrer. Bei seinen Einsätzen werden ihm auch viele Geschichten aus dem Leben erzählt. „Da bin ich oft auch gleich ein kleiner Seelsorger“, lacht der ARBÖ-Einsatzleiter.