Im September 2017 wurde der neue Sonnenkindergarten eröffnet. „Er wird seinem Namen gerecht“, sagt Vizebürgermeister Daniel Kosak.

Auf dem Dach des Gebäudes befindet sich eine Photovoltaikanlage. Die erste Bilanz zeigt: Pro Jahr werden mehr als 4.000 Euro an Stromkosten eingespart.

Daniel Kosak hat die erste Jahresabrechnung auswerten lassen und zieht Bilanz. „Mehr als 60 Prozent unseres Jahresstrombedarfs erzeugen wir mit der Anlage selbst“, freut sich der Vizebürgermeister. Bilanziell erzeuge man sogar mehr als 100 Prozent des Bedarfs, im Sommer ist die Produktion deutlich höher als der Verbrauch. „In diesen Monaten speisen wir die Überschüsse ins Netz ein, im Winter kaufen wir dafür wieder Strom aus dem Netz zu“, so Kosak.

27.000 Kilowattstunden hat die Anlage von 1. August 2017 bis 1. August 2018 geliefert. In der Übergangszeit unterstützt der erzeugte Strom auch die Heizung des Gebäudes.

„Unser Ziel ist es, hier eine Vorbildgemeinde zu sein."

„Ohne diese Anlage hätten wir Stromkosten von rund 5.800 Euro pro Jahr. Durch den selbst produzierten Strom sinken diese Kosten auf 1.800 Euro. Wir sparen also mehr als 4.000 Euro pro Jahr ein, zahlen also 70 Prozent weniger“, so Kosak. Er betont: „Für öffentliche Gebäude, in denen tagsüber Betrieb ist, sind Photovoltaik-Anlagen eine großartige Investition.“ Nach heutigem Stand werde sich die Anlage in 10 Jahren amortisiert haben.

In der Gemeinde Altlengbach sieht man aber nicht nur den wirtschaftlichen Aspekt. „Wir legen wirklich sehr großen Wert auf Umwelt- und Klimaschutz. Die Photovoltaik-Anlage im Kindergarten spart pro Jahr umgerechnet auch 20 Tonnen CO2 ein, wenn man das auf fossile Träger umrechnet“. Auch in der Mittelschule ließ Kosak vor einigen Jahren eine PV-Anlage am Dach errichten.

VP-Bürgermeister Michael Göschelbauer betont: „Unser Ziel ist es, hier eine Vorbildgemeinde zu sein. Wir wollen PV-Anlagen auf allen öffentlichen und möglichst vielen privaten Gebäuden in Altlengbach.“