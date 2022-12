Polizeieinsatz: Hotel-Gast wollte nicht bezahlen

Werbung

So ein Hotelbett ist schon etwas Feines, auch das Frühstücksbuffet in einem Hotel ist etwas ganz Besonderes. Diesen Genuss wollte sich ein St. Christophener am Freitag in Altlengbach gönnen. Er checkte am Morgen ein, bezog das Zimmer und genoss das Frühstück. Doch einige Stunden später dürfte er seine Meinung geändert haben. Er beschloss, das Hotel wieder zu verlassen. Die Rechnung für das Zimmer wollte er allerdings nicht begleichen.

Um die Sache zu klären, wurde die Polizei zu Hilfe gerufen. Doch der Mann fing an, die Beamten wüst zu beschimpfen und zeigte sich aggressiv. Daraufhin sollte er festgenommen werden. Auch das ließ er sich nicht gefallen und er widersetzte sich der Festnahme, was ihm jedoch nicht gelang. Der Mann wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

