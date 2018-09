„Es ist gut angelaufen“, freut sich Maria Nagler. Sie hat vergangene Woche in ihrer Apotheke im Altlengbacher Ortszentrum eine neue Postpartnerstelle eingerichtet. „Wir haben vier Wochen keine Post gehabt, viele Leute sind schon mit ihren Packerln gekommen, bevor wir eröffnet hatten.“

Nachdem die Postpartnerschaft in der Trafik beendet wurde, gab es Bemühungen um eine andere Lösung. „Die Gemeinde ist mehrmals an mich herangetreten“, erzählt Maria Nagler. Ihr sei es wichtig gewesen, dass eine Post im Ort bleibt. Auch die Apotheke selbst brauche ja eine Post, merkt Nagler an. Und nachdem sie in ihrem Geschäft genug Platz hat, hat sie sich für die Postpartnerschaft entschieden.

Die Pharmazeutin hat eine zusätzliche Angestellte für 40 Stunden aufgenommen. Sie wird sich um die Postagenden kümmern. Auch das Apotheken-Team und die Chefin machen die erforderliche Einschulung.

Perfekte Lösung für das Ortszentrum

So wie die Altlengbacher Apotheke ist auch die Post 44 Stunden in der Woche geöffnet.

Seitens der Gemeinde freut man sich über die neue Lösung. Bürgermeister Michael Göschelbauer betont: „Wir sind sehr froh, dass die Apotheke die Postpartnerschaft weiterführt.“ Und Vizebürgermeister Daniel Kosak ergänzt: „Es ist wichtig für die Gemeinde, dass es weiterhin Postdienstleistungen direkt im Ortszentrum gibt. Danke aber auch an die Inhaber der Trafik, die sich sehr bemüht haben und das hervorragend gemacht haben. Wir bitten die Menschen, das Angebot der Poststelle auch zu nutzen, nur so kann sie erhalten bleiben.“