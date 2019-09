Festen Schrittes und ohne jede Gehhilfe kommt Karl Leidenfrost zum Interview in den Besprechungsraum des SeneCura Sozialzentrums Pressbaum.

„Mir geht es gut“, beginnt der Hundertjährige sogleich zu erzählen und er sagt: „Außer einer Blinddarm- und einer Mandeloperation sowie einer Splitterentfernung aus der Blase vor vier Jahren hatte ich, sieht man von den fünf schweren Verwundungen im Krieg ab, keine Operationen.“ Das Metallteil hat er seit dem Krieg in sich getragen.

„Von Iglau in der Tschechei, wo ich von polnischen Partisanen gefangen genommen worden war, bin ich am 9. Mai 1945 nach Hause gestartet und habe nach vier Tagen Fußmarsch mein zerschossenes Heimathaus in Altlengbach erreicht“, sind die Erinnerungen an die schlimmsten Jahre seines Lebens noch immer sehr lebendig.

„Ich lasse mich jeden Tag vom Menü überraschen, mir schmeckt ja alles, was auf den Tisch kommt.“ Karl Leidenfrost

Ganz besonders liebevoll erzählt Leidenfrost über seine Gattin Steffi, die er in seiner Zeit als Schwertfeger im Betrieb Wurzer in Leitsberg kennengelernt hatte und die er 1945 heiratete: „Sie stammte aus Lackenhof am Ötscher, sie war sehr fleißig, konnte nähen, haareschneiden und so wunderbar kochen. Wir beide haben schöne Urlaube in Kroatien und Kreta verbracht.“ Im Alter von nur 43 Jahren verstarb seine Steffi an Lungenkrebs.

Ihr einziger Sohn studierte Theologie und wurde zum Priester geweiht. „Dann hat er ein Pupperl kennengelernt, hat geheiratet und musste dem Priesterberuf ade sagen“, erinnert sich der 100-jährige.

Leidenfrost war 20 Jahre lang Bürgermeister von Altlengbach und er hat damit entscheidend an der Ortsentwicklung mitgewirkt. „Und auch schon viele Jahre vorher, im Jahr 1939, habe ich als Baggerfahrer die Autobahnauffahrt planiert“, lacht er.

Und wie wird man 100 Jahre alt? „Alles essen und sich immer fit halten, das ist das Rezept“, lacht der alte Mann, „ganz besonders gerne esse ich Süßspeisen, meine besondere Liebe gilt dem Kaiserschmarren.“ Aber auch da und dort ein Gläschen Weißwein könne nicht schaden, fügt der rüstige Mann hinzu.

Die Genetik dürfte aber doch eine gewichtige Rolle im Altwerden mitspielen: „Meine Mutter wurde 96 Jahre alt, meine Schwester ist mit 102 Jahren verstorben.“ Ihr Tod sei durch Leichtsinn passiert, mutmaßt der 100-Jährige: „Sie ist Treppen hinuntergestürzt und war tot.“

Nach einigen Jahren im Blindenheim „Harmonie“ übersiedelte Leidenfrost ins Pflegeheim Kritzendorf. Jetzt fühlt er sich im SeneCura Haus Pressbaum pudelwohl. Dort wurde der Jubilar bereits tüchtig gefeiert, und auch die Gemeinde Altlengbach richtet am 30. September eine Feier für Leidenfrost aus.

Bis im Vorjahr ist er noch selber Auto gefahren, „jetzt unternehme ich mit einer lieben Bekannten viele schöne Ausflüge“, freut sich der 100-jährige.

Das Mittagessen steht auf dem Plan. „Ich suche mir nichts aus, lasse mich überraschen, mir schmeckt ja alles, was auf den Tisch kommt“, lacht er, steht auf und geht strammen Schrittes in den Speisesaal...