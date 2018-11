Grünen Daumen bewies ein 59-Jähriger aus Altlengbach. Verbotene Pflänzchen hegte und pflegte er in einer Indoor-Plantage. In den Genuss von Marihuana kam er aber nicht, die Polizei erntete, nahm die Drogen mit und den Altlengbacher fest. In einem Prozess am Landesgericht St. Pölten muss sich dieser nun wegen Suchtgifthandels verantworten.

22 Kilo des verbotenen Krautes soll der Altlengbacher produziert haben, das habe er gemeinsam mit Ermittlern errechnet. „Nass- und nicht Trockengewicht“, erklärte er dann am ersten Prozesstag. So recht glauben will ihm der Richter das nicht. „Dass Sie das erst in der Hauptverhandlung erzählen, ist suspekt. Damit machen Sie sich keinen Gefallen“, sagt dieser nun und befragt einen Ermittler zur geernteten Menge.

„Wir haben uns die Stromkosten angesehen, die waren exorbitant hoch“, erzählt der Zeuge. Und er sagt: „Ich bin seit 15 Jahren Suchtgiftermittler. Jeder aus dem Suchtgiftmilieu spricht immer von Trockengewicht, keiner rechnet mit Feuchtgewicht.“

Ob der Angeklagte nur für den Eigenkonsum produziert hat? „Wir haben 10-Gramm-Säckchen in größeren Plastikbehältnissen gefunden. Das ist ein Indiz für Verkauf.“

Der Richter vertagt den Prozess erneut. Das in der Verwahrungsstelle in Kartons gelagerte Cannabiskraut soll nachgewogen werden. „Dann haben wir die Menge hieb- und stichfest“, so der dem Schöffensenat vorsitzende Richter.