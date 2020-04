Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen fand die Sondersitzung zum Beschluss des Hilfspakets statt – aber nicht am Gemeindeamt, sondern im Hotel Steinberger, um den nötigen Abstand auch einhalten zu können. Beim Eintritt musste sich jeder Gemeinderat die Hände desinfizieren, es gab Schutzhandschuhe und Masken. Außerdem wurde die Zahl der Gemeinderäte auf 14 beschränkt.

VP-Bürgermeister Michael Göschelbauer ging zu Beginn der Sitzung sofort auf die Dramatik dieser Pandemie ein. „Das Leben der Bevölkerung steht Kopf. Angst um die eigene Gesundheit oder die der Familienangehörigen, Sorgen um den Arbeitsplatz oder der eigenen Firma stehen im Mittelpunkt.“ Eine Gedenkminute für den ehemaligen Gemeinderat Erwin Willinger (SPÖ), der kürzlich verstorben ist, wurde zu Beginn ebenfalls abgehalten.

Fixzuschuss und Rückzahlung

Im Mittelpunkt stand das Hilfspaket für die Bevölkerung. VP-Vizebürgermeister Daniel Kosak präsentierte die vier Kategorien: Ein-Personen-Unternehmen können bis zu 1.000 Euro Soforthilfe beantragen, Kleinbetriebe bis zu 5.000 Euro, Betriebe mit mittlerer Steuerleistung bis zu 10.000 Euro, größere bis zu 20.000 Euro. Die Förderung unterteilt sich in einen Fixzuschuss von 50 Prozent, die andere Hälfte muss binnen eines Jahres an die Gemeinde zurückbezahlt werden. Einnahmenverluste aufgrund der Coronakrise müssen nachgewiesen werden. Darüber hinaus kann die Kommunalsteuer bei Bedarf bis Jahresende gestundet werden. Bis zu einer halben Million Euro ist das Unterstützungspaket schwer.

SP-Obfrau Anita Fisselberger forderte, dass diese 1.000 Euro nicht einmalig, sondern jeden Monat überwiesen wird, solange die Krise dauert. Fisselberger: „Es sind so viele massiv von einer Schließung bedroht, das müssen wir verhindern.“

Kosak erläuterte, dass diese Maßnahmen zu den Förderungen des Bundes dazukommen. Die Gemeinde könne nur einen Beitrag leisten, sonst sei man pleite, entgegnete Kosak. Darüber hinaus gibt es auf Initiative von Wolfgang Luftensteiner nun eine Förderung für arbeitslose Menschen, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben und über kein weiteres Einkommen verfügen. Bundes- und Landesförderungen können natürlich darüber hinaus in Anspruch genommen werden. „Wir sind die einzige Gemeinde im Bezirk, die so rasch hilft, dafür ein großes Dankeschön“, so Kosak.

Göschelbauer ergänzte: „Der Gemeindevorstand wird auch dann einspringen, wenn sich jemand in einer existenzbedrohenden Situation befindet. Wir haben den Soforthilfefonds um 20.000 Euro erhöht.“