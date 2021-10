Sandra Hermann: Uni-Lehrgang mit Auszeichnung bestanden

Der Lehrgang dauert zwei Semester und wird von der Österreichischen Nationalbibliothek in Zusammenarbeit mit der Universität Wien angeboten. Neben praktischem Wissen wie Katalogisierung von Druck- und Bildwerken, Umgang mit historischem Buchgut und Informationsservices werden auch Themen des Bibliotheksmanagements und rechtliche Grundlagen wie Urheberschutz oder Datenschutz vermittelt.

„Zum Abschluss des Lehrganges durfte ich eine Bibliothek für die NÖ Gleichbehandlungsbeauftragte aufbauen“, freut sich Sandra Hermann. Außerdem absolvierte sie Praktika an der Tiroler Amtsbibliothek in Innsbruck und in der Bücherei Weiterstadt in Hessen.