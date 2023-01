Sparvereine im Laabental: Nur die „Ameise“ hat überlebt

Viele Sparvereine haben sich im Laabental aufgelöst. „Es stirbt aber mehr als ein Sparverein“, bringt es Susanne Mörth auf den Punkt. Über 25 Jahre führte sie den Sparverein im Gasthaus Schmölz in der Klamm. Seit drei Jahren gibt es ihn nicht mehr. „Corona sorgte für das endgültige Aus, dazu kam der bürokratische Aufwand, der immer mehr wurde“, weiß Mörth.

Sparvereine haben eine über 50-jährige Tradition in Brand-Laaben und waren stets auch gesellschaftlicher Treffpunkt von Jung und Alt aus verschiedenen Ecken der Gesellschaft, im Wirtshaus aß und diskutierte man miteinander.

Innermanzing: „Bürokratie beendete 50 jährige Tradition“

In die gleiche Kerbe schlägt auch Gerti Geidel vom Gasthaus zur Linde. Auch sie führte einen beliebten Sparverein in ihrem Gasthaus, als auch für diesen vor drei Jahren das endgültige Aus kam. „Wir hatten über 100 einheimische Sparer und hatten ein reges Vereinsleben auch mit Ausflügen. Die enormen bürokratischen Auflagen zerstörten unseren Sparverein.“

Auch in Neustift-Innermanzing gingen vor drei Jahren für den beliebten Sparverein im Café Mancini die Lichter aus. Mancini-Chefin Andrea Steinberger berichtet: „Rudi Kerschner führte den Sparverein mit viel Engagement und die Sparvereinsmitglieder trafen sich am Sonntag im Café. Die aufwendige Bürokratie beendete eine 50 jährige Tradition.“

Besonders die Sparvereinsauszahlungen am Jahresende sind allen in Erinnerung, denn die wurden immer mit Musik und gemeinsamen Weihnachtsessen gefeiert.

Während es in Brand-Laaben und Neustift-Innermanzing keine Sparvereine mehr gibt, gibt es in Altlengbach noch einen. „Wir sind der einzige Sparverein im Laabental, der dem Sparvereinssterben getrotzt hat“, ist Rudi Buchberger stolz auf seinen Sparverein „Ameise“, der im Hotel Steinberger geführt wird. Der Sparverein ist 1951 gegründet worden und hat 150 Mitglieder. Jeden Sonntag findet im Hotel Steinberger die Einzahlung statt.

Obmann Rudi Buchberger, Sepp Kerschbaum, Elfi Buchberger und Hubert Fisselberger führen bereits seit über zehn Jahren den Sparverein und sind auch jeden Sonntag bei der Sparvereinseinzahlung dabei.

„Unsere Mitglieder schätzen einfach die Geselligkeit, denn es wird geschnapst und getratscht, sagt Sepp Kerschbaum. Aber auch in Altlengbach gab es schon einmal mehr Sparvereine. „Der Sparverein Litzellachner war ursprünglich der größte Sparverein im Ort. Den Sparverein gibt es nicht mehr, jetzt gibt es auch das Gasthaus nicht mehr“, berichtet Hubert Fisselberger dazu.

„Viele ehemalige Sparvereinsmitglieder des Gasthaus Litzellachner wechselten zu uns“, so Fisselberger weiter.

Warum die Sparvereine im Laabental zugesperrt haben? „Es ist ein unglaublicher bürokratischer Aufwand. Wir müssen jede Einzahlung auf unserem Laptop nachweisen. Diesen enormen Aufwand will sich niemand mehr antun“, sagt Rudi Buchberger. Wer den Sparvereinsgedanken mit einem gemütlichen Treffpunkt am Sonntagvormittag im Gasthaus verbinden will, ist auf jeden Fall im Sparverein „Ameise“ herzlich willkommen, so die Mitglieder.

