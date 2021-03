Zum dritten Mal betrat am Mittwoch ein 48-jähriger Ungar einen Verhandlungssaal des Landesgerichtes St. Pölten. Er ist sportlich gekleidet, trägt eine rote Jacke, passend zu seinen roten Turnschuhen. Seine Maske ist schwarz, wie sein T-Shirt, das er vorne in den Bund seiner Jeans gesteckt hatte. Er nimmt vor dem Richter Platz, streicht sich mit der linken Hand über seine Stoppelglatze.

„Nein, so in etwa ist es passiert“, antwortete er, als der Richter ihn fragte, ob sich seit der letzten Verhandlung etwas an seiner Aussage geändert habe. Der Ungar muss sich wegen schweren Diebstahls verantworten. Er soll im Jänner 2018 und im Juli 2020 vom Autobahn-Rastplatz beim Knoten Steinhäusl zwei Autos an- und später weiterkauft haben, die beide als gestohlen gemeldet waren. Beim letzteren Fahrzeug handelte es sich sogar um ein Leasing-Auto, wie man feststellen konnte.

Zweites Auto wurde sichergestellt

Der Staatsanwalt fragte den Angeklagten, wie er sicherstelle, dass er die Autos auch vom rechtmäßigen Besitzer kaufe. Für den Ungar schien die Antwort ganz einfach zu sein: „Ich verlange eine Kopie des Reisepasses und Fahrzeugpapiere und wenn ich diese bekomme, dann sehe ich, dass das alles seine Richtigkeit hat oder ich bekomme einen Kaufvertrag.“ Ein weiteres Nachbohren von Staatsanwalt und Richter führten beim 48-Jährigen immer wieder zur selben Aussage: Er habe die Autos nicht gestohlen, sondern gekauft.“ Der Ungar zeigte aber auch Reue, mit seiner Hilfe konnte die ungarische Polizei das zweite Auto von Juli sicherstellen, gab der Richter bekannt.

Da die Verkäufer nicht ausfindig gemacht werden konnten, bat man dem Ungarn eine Diversion an. Wenn er sich der Hehlerei geständig zeige, könne er mit einer Probezeit von zwei Jahren und einer Schadenswiedergutmachung von 1.400 Euro eine Verurteilung abwenden. Der Angeklagte nahm das Angebot, ohne groß zu zögern, an. Er sei sich bewusst, dass ein Autokauf von einer Raststätte kein gutes Bild mache. Sechs Jahre lang habe er mit Autos gehandelt. Nun sei Schluss. „Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe und ich habe daraus gelernt“, so der Ungar, der jetzt Angestellter ist. „Ich habe aufgehört, Autos an- und zu verkaufen und versuche, in der Baubranche Fuß zu fassen.“