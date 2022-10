Altlengbach, St. Pölten Toter Hund in Brunnen: Beschuldigte bestreitet Vorwürfe

A m Landesgericht St. Pölten wird am 19. Oktober der Prozess im Fall um einen im April tot in einem Brunnenschacht in Altlengbach (Bezirk St. Pölten) entdeckten gefesselten Hund in Szene gehen. Angeklagt ist die 48-jährige Lebensgefährtin des Tierbesitzers. Im Fall einer Verurteilung wegen Tierquälerei drohen ihr bis zu zwei Jahre Haft. Die Frau bestreitet laut ihrer Verteidigerin Astrid Wagner die Vorwürfe.