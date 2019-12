Brandalarm am Wochenende in einem Haus in Altlengbach: Weil ein Kachelofentürl nicht mehr geschlossen werden konnte, fing es in dem Haus so stark zu rauchen an, dass die Rauchmelder anschlugen und die Feuerwehr alarmiert wurde. Bei der Nachschau konnte kurze Zeit später Entwarnung gegeben werden.

„Übeltäter“ war ein kleiner Stein, der sich im Türl verkeilte, sodass diese nicht mehr geschlossen werden konnte.