Das Adresssystem in der Gemeinde wurde überarbeitet. „Die Hausnummern sind bunt durchgemischt, zum Teil gibt es mehrere gleiche Nummern in derselben Straße, manche Gebäude haben überhaupt zwei Hausnummern, manche Straßennamen gibt es doppelt, andere haben gar keine namentliche Benennung. Das ist alles historisch gewachsen und folgt zum Teil überhaupt keiner Logik mehr“, fassen ÖVP Vizebürgermeister Daniel Kosak und Gemeinderat Wolfgang Luftensteiner zusammen. Besonders für Einsatzdienste wie Feuerwehr, Rettung oder Polizei sei das Finden von Adressen zum immer größeren Problem geworden, was im Ernstfall Leben kosten könne.

Gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung haben Kosak und Luftensteiner eine Hausnummern- und Straßenreform ausgearbeitet. Mehrere hundert Stunden Arbeit wurden in dieses komplizierte Unterfangen investiert. Kommendes Jahr soll das neue System umgesetzt werden. In der Gemeinderatssitzung am Montag (nach Redaktionsschluss) wurde darüber diskutiert.

Eine statt bisher fünf Postleitzahlen?

1.220 Hausnummern, 120 Straßen und fünf verschiedene Postleitzahlen umfasst das Gemeindegebiet. Nach der Reform werden es 1.800 Hausnummern, 134 Straßennamen und eine gemeinsame Postleitzahl sein. „Bei der Postleitzahl verhandeln wir noch mit der Post, es wäre wichtig, dass es eine gemeinsame Postleitzahl für das gesamte Gemeindegebiet gibt“, berichten die Gemeindeverantwortlichen.

Bis zur Umstellung gibt es noch viel zu tun. Alle Haushalte sollen über die Änderungen und den Zeitplan informiert werden. Die Bürger bekommen umfangreiche Hilfestellungen, was sie selbst ändern müssen. Es wird eine Übergangsphase geben, in der die Post auch noch an die „alten“ Adressen zustellen wird. Bei der Umsetzung des Projekts habe man von anderen Gemeinden gelernt, heißt es in Altlengbach. Im Herbst soll eine interaktive Online-Karte zur Verfügung gestellt werden, wo jeder Einwohner schon vorab seine alte und seine neue Hausnummer bzw. Straßenbezeichnung nachschauen kann. Die neuen Schilder werden zeitgerecht von der Gemeinde bestellt und den Haushalten direkt überbracht.

Vizebürgermeister Daniel Kosak bedankte sich besonders bei der Gemeindeverwaltung und bei Alt-Bürgermeister Luftensteiner: „Wir haben gemeinsam viel Zeit investiert, das ist ein Projekt für Jahrzehnte, das nicht nur Einsatzkräften, sondern auch Gästen unserer Gemeinde das Leben erleichtern wird.“