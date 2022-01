Tempo 30 für mehr Sicherheit vor der Mittelschule Laabental

Wer an Schultagen an der Mittelschule Laabental vorbeifährt, muss ab sofort sein Tempo reduzieren. Denn seit Kurzem gilt auf der Straße vor dem Schulgebäude eine neue Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern. Auf Initiative der Mittelschul-Gemeinde wurde das Tempolimit geändert. Die Gemeindevertreter von Altlengbach, Neustift-Innermanzing und Brand-Laaben hatten zuvor mehrfach darüber gesprochen, welche Maßnahmen die Sicherheit der Kinder erhöhen könnten.

Als Vorschläge kamen etwa die Tempo-Begrenzung sowie eine bessere Beschilderung, dass es sich beim Gebäude um eine Schule handelt. Nach einer Verkehrsverhandlung mit Experten des Landes NÖ konnten die zwei Maßnahmen umgesetzt werden. „Ich bin sehr froh, dass wir hier einige wesentliche Verbesserungen für die Sicherheit der Kinder erreichen konnten. Jedem, der dort fährt, muss bewusst sein, dass hier viele Kinder unterwegs sind und die Straße queren. Die Tempo 30-Zone sowie die bessere Beschilderung sind große Fortschritte. Mein Dank gilt allen Gemeindevertretern aus Altlengbach, Neustift-Innermanzing und Brand-Laaben für die konstruktive Arbeit an dieser Verbesserung“, so Daniel Kosak, Obmann der Mittelschul-Gemeinde und Vizebürgermeister von Altlengbach.

Auch SPÖ-Gemeinderat Stefan Eisner aus Neustift-Innermanzing freut sich über die gesteigerte Verkehrssicherheit und dankt Schulobmann Kosak für seinen Einsatz: „Das war wirklich eine super Zusammenarbeit.“ Eisner will aber noch mehr für die Sicherheit der Kinder tun. Zumindest auf Innermanzinger Ortsgebiet sieht er noch Potenzial. Der Mandatar möchte sich weiterhin für einen Zebrastreifen auf der Hauptstraße in Höhe der Brücke über den Laabenbach einsetzen. „Das wäre noch wichtig, dann haben wir alles getan, damit die Kinder sicher in die Schule gehen können“, so Eisner.

