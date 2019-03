Die Gemeinderatswahl rückt näher, die ÖVP war auf Klausur, um über die Arbeit in den nächsten Monaten zu beraten. Zwei Tage lang war das Führungsteam mit Gemeinderäten und Unterstützern in Mitterbach, um in Ruhe über Vorhaben und Themen diskutieren zu können.

„Wir stehen rund ein Jahr vor der nächsten Gemeinderatswahl, da ist es sinnvoll, die Arbeit der nächsten Monate gemeinsam durchzudenken“, hält Bürgermeister Michael Göschelbauer fest. Man habe in den vergangenen vier Jahren vieles gemeinsam erreicht und umgesetzt. „Die Liste der abgearbeiteten Vorhaben auf Gemeindeebene ist lang. Besonders freuen wir uns natürlich, dass wir nun die vierte Kindergartengruppe schon ab Herbst in Betrieb nehmen können“, so Göschelbauer. Jetzt gehe man mit Elan in die kommenden Monate.