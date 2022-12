Kosak als Kanzler-Pressemann: „Das Wochenende gehört der Gemeinde“

Werbung

Rund ein Jahr ist es her, dass Sebastian Kurz sein Amt als Bundeskanzler zurückgelegt hat. Zu dieser Zeit war Altlengbachs Vizebürgermeister Daniel Kosak Pressesprecher und stellvertretender Kabinettschef von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Mit der Regierungsumbildung wurde Kosak aber zum Sprachrohr von Kurz’ Nachfolger Karl Nehammer (die NÖN hat berichtet). Nun, ein Jahr später, gibt Daniel Kosak Einblick in sein Berufsleben an der Seite von Bundeskanzler Karl Nehammer.

NÖN: Wie geht es Ihnen inIhrem Job?

Daniel Kosak: Es ist eine schwierige Zeit, die die Menschen sehr beschwert. Die Bewältigung der Krisen beschäftigt uns Tag und Nacht. Man kann nicht alle Folgen aus der Welt schaffen, aber man kann redlich versuchen, sie zu mildern, so gut es geht.

Sind Sie gemeinsam viel unterwegs oder eher in Ihrem Büro am Ballhausplatz in Wien tätig?

Ich begleite den Bundeskanzler auch auf viele Termine, im In- und im Ausland. Vom Parlament, bis hin zu Bundesländertagen oder Auslandsreisen.

Was war das bisher aufregendste, das sie an der Seite des Regierungschefs erlebt haben?

Die Reisen in die Ukraine und direkt im Anschluss nach Moskau waren mit Sicherheit der interessanteste und aufregendste Teil.

„Ich habe den Eindruck, dass respektiert wird, dass wir in schwierigen Zeiten das Beste versuchen, um das Land durch die Krisen zu bringen.“

Gab es auch schon einmal brenzlige Situationen?

Es wird einem schon anders, wenn man in ein Kriegsgebiet reist, wie eben in die Ukraine. Wenn man Splitterschutzwesten tragen muss, ständig von bewaffneten Soldaten umgeben ist, im Regierungssitz die Sandsäcke aufgestapelt sind. Oder wenn man – wie in Butcha ¨– am Ort eines Kriegsverbrechens steht und in ein Massengrab schauen muss. Das wird mich nie wieder loslassen.

Plaudern Sie als Pressesprecher mit dem Kanzler auch über Privates?

Wenn man so eng zusammenarbeitet und so viel Zeit miteinander verbringt, dann lässt sich das gar nicht vermeiden. Aber solche Dinge reden wir nur untereinander, in der Öffentlichkeit muss das Privatleben auch privat bleiben. Das ist gut so.

Werden Sie oft auf Ihre Arbeit angesprochen?

Ja, natürlich werde ich angesprochen, gerade in der Gemeinde. Ich habe den Eindruck, dass respektiert wird, dass wir in schwierigen Zeiten das Beste versuchen, um das Land durch die Krisen zu bringen.

Wie verhält es sich mit Ihrem eigenen Medienkonsum, wie oft verfolgen Sie privat Nachrichten in diversen Medien?

In so einem Beruf gibt es keine Trennung. Es ist meine Aufgabe, Nachrichten zu verfolgen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und ja, ich halte es für einen Fehler, dass sich die Medien oft nur auf die negativen Dinge konzentrieren. Es gelingt sehr vieles sehr gut in Österreich. Jeder, der einmal einen Blick über die Grenzen wirft, der sieht das sofort. Und ich glaube, dass viele Menschen müde sind, immer nur schlechte Dinge zu lesen. Das ist nicht die Realität im Lebensalltag, da geschieht viel Gutes.

„ Mir ist die Gemeinde wichtig, ich werde das auf keinen Fall aufgeben. “

Wie lässt sich die Arbeit mit ihrer Tätigkeit als Vizebürgermeister vereinbaren?

Ich hatte auch davor bei Elli Köstinger einen sehr intensiven Job. Wenn man sich gut organisiert, dann ist das gut vereinbar. Das Wochenende gehört in der Regel der Gemeinde. Alles, was dazwischen notwendig ist, erledigen wir telefonisch, wenn nötig auch mit persönlichen Terminen. Mir ist die Gemeinde wichtig, ich werde das auf keinen Fall aufgeben.

Bleibt Ihnen noch viel Zeit für Familie und Freizeit?

Es ist alles eine Frage der Einteilung. Ich war diesen Sommer oft bei uns im Freibad, das geht sich aus, wenn es einem wichtig ist. Meine Kinder sind schon fast erwachsen, auch dadurch geht es leichter. Mit kleinen Kindern wäre so ein Job wirklich schwierig. Entspannung finde ich beim Reiten, das habe ich im letzten Jahr für mich wiederentdeckt. Auf einem Pferd zu sitzen, diese Kraft und gleichzeitige Ruhe zu spüren, das gibt mir viel.

Haben Sie vor, aufgrund Ihrer Tätigkeit, Ämter oder Aufgaben in der Gemeinde abzugeben?

Nein. Die Gemeindearbeit ist meine Basis, es ist unvorstellbar für mich, das nicht mehr zu tun.

