Bücher- & Medienzentrum feierte 10-jähriges Bestehen.

Gemeinsam mit Bürgermeister Michael Göschelbauer gratulierte Landesrat Ludwig Schleritzko der Büchereileiterin Gerlinde Müller und ihrem Team zum Engagement, dass das Bücher- und Medienzentrum "altengbuch" in den vergangenen zehn Jahren zu einem zentralen Treffpunkt in der Gemeinde gemacht hat. Damit sei Altlengbach ein Vorzeigeprojekt im Land, so der Landesrat.

„Bibliotheken sind Voraussetzung für Freude am Lesen und ungebremsten Bildungshunger“ Landesrat Ludwig Schleritzko

„Die öffentlichen Bibliotheken in Niederösterreich leisten einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in den Gemeinden und tragen dazu bei, eine lebendige Bildungskultur für alle Generationen zu schaffen“, hielt Landesrat Schleritzko im Gespräch mit Büchereileiterin Gerlinde Müller fest.

Zum 10-Jahres-Jubiläum stand ein abwechslungsreiches und hochkarätig besetztes Programm mit Lesungen von Beate Maxian, Alfred Komarek und Thomas Raab auf dem Plan. Musikalisch begleitete „Surprise Magique“ durch den Abend.

Zur Bücherei

Das Bücher- und Medienzentrum "altengbuch" wurde im Jahr 2009 auf Initiative von Gerlinde Müller gegründet. Im Jahr 2011 wurde die Bücherei zum Lieblingsverein Altlengbachs gewählt. Neben der ehrenamtlichen Leiterin Gerlinde Müller arbeiten drei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen in der Bücherei – alle haben die Ausbildung zur ehrenamtlichen Bibliothekarin absolviert.

Insgesamt hat die Bücherei neun Stunden geöffnet: Montag von 14 bis 19 Uhr, Freitag von 17 bis 19 Uhr und Samstag von 9 bis 11 Uhr. Im Bücher- und Medienzentrum "altengbuch" können Medien mit einer Jahreskarte oder alternativ mit Einzelleihgebühr ausgeliehen werden – zusätzlich bietet die Bibliothek einen eMedien-Verleih über die Onleihe noe-book.at an.