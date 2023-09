Premierenlesung von Beate Maxian in Altlengbach

Am 30. September startet das Bücher- und Medienzentrum „altlengbuch“ mit einer Lesung von Beate Maxian und René Freund in die neue Veranstaltungssaison.

Auf dem Programm steht sogar eine Premierenlesung, freut sich Bücherei-Leiterin Gerlinde Müller: Denn Beate Maxian, österreichische Autorin mit bayerischen Wurzeln, liest erstmals aus ihrem neuen Kriminalroman „Ein tödlicher Jahrgang“. Mit ihren Wien-Krimis um Sarah Pauli steht Beate Maxian regelmäßig ganz vorne auf den Bestsellerlisten. Jetzt startet sie mit einer Serien aus der Wachau. Der Krimi „Ein tödlicher Jahrgang“ handelt von einem großen Weinfest, einem Weinberg in Flammen und einem toten Winzer.

Ebenfalls zu Gast in Altlengbach ist am 30. September René Freund. Der Autor, der im Almtal lebt und schon zahlreiche Romane, Theaterstücke, Sachbücher, Essays und Gedichte geschrieben hat, präsentiert „Wilde Jagd“. In dem Roman geht es um einen einsamen Philosophieprofessor und die Suche nach einer spurlosen verschwundenen Altenpflegerin.

Die Veranstaltung am Samstag, 30. September, beginnt um 19 Uhr in der Aula der Mittelschule Laabental. Bereits ab 18 Uhr und im Anschluss an die Lesung gibt es ein Buffet vom Verein Bücher- & Medienzentrum. Eintritt: 10 Euro. Platzreservierungen: 0664/12 12 028, altlengbuch@aon.at