Der Kameradschaftsbund lädt am Samstag, 16. Oktober, zum traditionellen Oktoberfest ein. Stattfinden wird dieses unter Einhaltung aller Corona-Vorschriften im Hotel Steinberger. „Alles läuft wie geplant. Unserem Oktoberfest steht nichts im Weg“, so Obmann Hannes Nolz. Ein Bieranstich, Weißwürste, eine Tombola und ein Schätzspiel stehen am Programm. „Es wird die erste Veranstaltung des Kameradschaftsbundes nach der Coronapause sein“, so Nolz.