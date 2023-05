Musikschule Laabental feiert 30-Jahr-Jubiläum mit Konzert

„Gitarre und Klavier sind natürlich besonders beliebt“, weiß Agnes Zehetner, Leiterin der Musikschule Laabental. Neben allen gängigen Instrumenten werden aber auch sogenannte Mangelinstrumente, wie Oboe und Kontrabass unterrichtet. „Gut gebucht sind auch Stimmbildung, Trompete Schlagzeug oder Geige“, berichtet Zehetner. Und seit diesem Schuljahr wird auch das Instrument „Cello“ angeboten. „Ab dem kommenden Jahr soll ein Kinderchor mit Kindern aus dem ganzen Laabental aufgebaut werden“, berichtet die Leiterin über Neuerungen. Außerdem können Blechbläser ganz neu beginnen, Trompete, Tenorhorn oder Horn warten auf Interessierte.

Knapp über 200 Schülerinnen und Schüler werden von 15 Lehrerinnen und Lehrern an der Musikschule unterrichtet. „Und die Zahl ist in diesem Schuljahr wieder gestiegen“, freut sich Zehetner. Unterrichtet werden schon die Kleinsten, die Elementare Musikpädagogik gibt es für Kinder ab dreieinhalb Jahren bis zum Vorschulalter. „Mit Singen, Tanzen, selber Musizieren und aktivem Musikhören bekommen die Kinder ein umfassendes Musik-Erlebnis“, erklärt die Leiterin, der dieser Kurs besonders am Herzen liegt, „denn es ist wichtig, schon in dem Alter die Begeisterung für Musik zu wecken“.

Außerdem werden in allen drei Volksschulen des Musikschulverbandes Altlengbach, Neustift-Innermanzing und Brand-Laaben Singklassen und Bläsergruppen geboten, die die Begeisterung für Musik neu entfachen oder weiterführen sollen.

Querschnitte des Angebots werden bei Konzert präsentiert

Mit einem Konzert am Samstag, den 3. Juni, um 18.30 Uhr in der Aula der Mittelschule Laabental wird das 30-Jahr-Jubiläum nachgefeiert. „Es wird Querschnitte vom vielfältigen Angebot der Musikschule geben - von Musikalischer Früherziehung über verschiedene Ensembles bis zu Chor- und Klavierbeiträgen und Bands“, verrät Zehetner und fügt hinzu: „Ein abwechslungsreiches, buntes Programm, das sicher für jeden etwas bereit hält, erwartet die Besucherinnen und Besucher.“

Zur Gründung der Musikschule Laabental kam es vor über drei Jahrzehnten. Zuerst wurde die Musikschule gemeinsam mit jener von Neulengbach geführt, es kam aber zu Unstimmigkeiten, worauf man beschlossen hatte, sich eigenständig zu machen, weiß Zehetner. Als Leiter wurde Peter Aschenbrenner bestellt, der die Musikschule aufbaute, entwickelte und mit viel Einsatz bis zu seiner Pensionierung 2019 führte.

Nachdem Agnes Zehetner Ende 2019 die Leitung übernommen hatte, musste sie sich gleich mit der Pandemie beschäftigen: „ Umstellung auf Online-Unterricht und Werbung im virtuellen Raum beschäftigte mich und das Musikschulteam für lange Zeit.“ Dank der großen Zustimmung von Eltern und Schülern sei es aber gelungen, die Schülerzahlen zu halten und sogar auszubauen.

„Das macht mich natürlich stolz und ich hoffe, die Tendenz hält noch weiter an“, so Zehetner, die überzeugt ist, dass Musizieren eine Bereicherung für den Menschen ist. „Es bereitet Freude, sich musikalisch auszudrücken, es macht stolz, wenn man schwierige Stücke erlernt hat, es macht Spaß mit anderen zu musizieren. Es stärkt das Selbstvertrauen und bereichert die Persönlichkeit - Musizieren tut einfach gut“, ist die Leiterin sicher.

