Gschnas-Revival in Raipoltenbach

Der Fasching wurde früher in Raipoltenbach fest gefeiert. „Es war immer was los in Raipoltenbach und wir hatten viele lustige Themen“, erinnert sich Monika Scholz. Das Gschnas am Rosenmontag war legendär. Organisiert wurde es von der Dorfgemeinschaft Raipoltenbach.

Gefeiert wurde einmal im Gasthaus Hubauer und einmal im Gasthaus Schabschneider, da wurde immer abgewechselt. „Damals wurden Flugblätter verteilt und die Leute sind einfach gekommen“, erzählt die Raipoltenbacherin. Sie hat sich gedacht, dass es jetzt wieder Zeit wäre, ein Rosenmontaggschnas zu veranstalten – nach fast 25 Jahren Pause. Das „Revivalgschnas“ findet am Rosenmontag (20. Februar) ab 19 Uhr im Gasthaus Schabschneider statt.

Veranstalter ist nicht die Dorfgemeinschaft, sondern die ÖVP Raipoltenbach. Monika Scholz hat die Organisation übernommen. Gemeinderat Reini Scholz ist für die Tombola zuständig und Gemeinderätin Barbara Doupovec organisiert die Bar. Für Musik sorgen Martin und Johannes von der Band „Exxtra Live“. Es gibt eine Damenspende und eine Tombola. Kostümierung ist erwünscht.

„Alle sind herzlich eingeladen, zu uns zu kommen. Wir wollen für unsere Generation und auch für die Jugend etwas machen und hoffen auf viele Gäste. Wir werden für ausgelassene Stimmung sorgen“, so die Organisatorin.

Die Faschingsgilde wird im Rahmen des Gschnas die Regierungsschlüssel der Stadt zurückgeben.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.