Zeit für Austropop: Comeback für Benefiz-Open Air in Schönfeld

Karten gibt es im Vorverkauf um 25 Euro bei der der Raiffeisenbank Neulengbach, beim ATSV Schönfeld, beim Schani Onkel in Kirchstetten und im Gasthaus Gnasmüller in Totzenbach sowie an der Abendkasse um 25 Euro. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre zahlen keinen Eintritt.