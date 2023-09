Amtsgeheimnis: „Wir dürfen nichts verschleiern“

Im Bezirk würde nur die Stadt St. Pölten unter die neue Regelung fallen. Es fehlen aber noch Informationen, weswegen sich der Magistrat mit Kommentaren zurückhält: „Warum hier unterschieden wird bzw. warum die Grenze bei 10.000 liegt, ist derzeit auch nicht nachvollziehbar“, heißt es aber aus dem Rathaus. Für Gutachten etwa gebe es bereits eine Veröffentlichungsverpflichtung seit Anfang des Jahres. Gleiches gelte auch für Studien und Umfragen, mit der Ausnahme von internen oder individuellen Erhebungen für Behördenentscheidungen. Für die Stadt bleibt noch einiges unklar. Etwa, was das geeignete Medium für die Veröffentlichung wäre, beispielsweise wie lange und ab wann veröffentlicht werden muss.

In der Region wäre aus derzeitiger Sicht keine Gemeinde dazu verpflichtet etwaige Informationen im Sinne des Amtsgeheimnisses preiszugeben. „Das Amtsgeheimnis ist völlig unzeitgemäß“, meint Wolfgang Luftensteiner, ehemaliger SPÖ-Bürgermeister und jetzt freier Gemeinderat in Altlengbach. Seiner Meinung nach sollte das Amtsgeheimnis für alle Gemeinden aufgehoben werden. In Zeiten der Transparenz sei das wichtig.

Grundsätzlich für mehr Transparenz den Bürgern in Böheimkirchen gegenüber ist auch Bürgermeister Franz Haunold von der SPÖ. „Es muss aber für die Verwaltung auch machbar sein. Bei gewissen Anfragen macht eine Beantwortung keinen Sinn, weil sich der Aufwand der Recherche nicht dafürsteht. Außerdem denke ich, dass gewisse Daten ausgeklammert sein sollten“, so Haunold. Nicht nachvollziehbar ist die Beschränkung des Gesetzes auf gewisse Gemeinden für den Böheimkirchner ÖVP-Obmann Martin Horacek. „Die Einwohnerzahl ist nicht ausschlaggebend. Unabhängig vom genauen Inhalt der Regelung sollte sie für alle Gemeinden gleich gelten“, so Horacek.

In eine ähnliche Kerbe schlägt der Kastner Bürgermeister Josef Denk (Initiative Kasten/INKA), der mehr Transparenz prinzipiell befürwortet. „Ich verstehe allerdings nicht, warum die kleinen Gemeinden davon ausgenommen sein sollen. Wir dürfen nichts verschleiern und den Bürgern das Gefühl von Geheimniskrämerei geben“, so Denk, der auch die Frage des Datenschutzes thematisiert. „Gerade in kleinen Gemeinden, wo jeder jeden kennt, geht es sehr schnell auf die persönliche Ebene.“

ÖVP-BürgermeisterChristian Walzlaus Stössing ist für die geplante Regelung und befürwortet auch die Beschränkung auf große Gemeinden. „Die Verwaltung in kleinen Kommunen, so wie etwa Stössing, wäre mit der Umsetzung überfordert. Ich finde es sinnvoll, das Gesetz nur auf große Gemeinden anzuwenden“, so Walzl.

Der Gablitzer ÖVP-Bürgermeister Michael Cech hätte das Gesetz hingegen befürwortet. „Ich denke, Transparenz fängt in der Gemeinde an und wie man sie auch ohne Gesetz lebt.“ In Gablitz sei man Vorbild. „Ich persönlich beantworte alle Fragen, ob direkt, schriftlich oder auf Facebook“, so Cech. Außerdem hätten die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit des „Speakers Corner“ im Gemeinderat und außerdem seien Amtsblatt und Gemeindehomepage immer top-aktuell. „Mehr Transparenz geht nicht“, ist Cech überzeugt.

Keine Auskunft dazu geben, wollte hingegen ÖVP-Vizebürgermeister Daniel Kosak, ebenfalls aus Altlengbach. „Bei allem gebührendem Respekt darf ich darauf hinweisen, dass bislang kein öffentlicher Entwurf zu diesem Gesetz vorliegt. Es gibt mediale Spekulationen über Inhalte, bislang gibt es keinen Entwurf und schon gar keinen Beschluss.“ Wenn ein Entwurf oder ein beschlossenes Gesetz vorliege, könne man gerne darüber reden.