24 Stunden versorgt: Snackautomaten in Altlengbach aufgestellt

Der fehlende Greißler im Zentrum ist Dauerthema in der Gemeinde. Mit dem neuen Ortszentrum soll auch wieder ein Nahversorger einziehen. Das wird allerdings noch ein paar Jahre dauern. Um die Bevölkerung bis dahin mit Snacks zu versorgen, hat der Altlengbacher Benni Reschreiter im Zentrum Snackautomaten aufgestellt. Angeboten werden Würste, Aufstriche aber auch Süßigkeiten und Getränke. Zugänglich ist dieser Automat rund um die Uhr. Auch in Hochstraß wurde ein solcher Automat aufgestellt. Bei der Eröffnungsfeier lobten die Besucherinnen und Besucher den jungen Unternehmer. „Ich hoffe, dass der Snackautomat auch gut angenommen wird“, so Benni Reschreiter.