„Es ist eine Katastrophe. Wir werden im Regen stehen gelassen“, ist Doris Pfeiffer verärgert über die aktuelle Pflegekräfte-Situation. Bereits seit Mitte März ist eine Pflegerin aus der Slowakei da, die ihre betagten Eltern betreut.

Die 24-Stunden-Betreuerin ist über das Hilfswerk vermittelt worden. Ein Wechsel sei nach über sechs Wochen dringend notwendig. Das ist allerdings alles andere als einfach. „Entweder wir bekommen gar keine Infos oder die Infos sind falsch. Das Hilfswerk ist hilflos“, sagt Pfeiffer. Täglich würde sich die Sachlage ändern.

„Um in die Slowakei wieder einreisen zu können, benötigen die Pflegekräfte derzeit einen negativen Covid-Test, der nicht älter als vier Tage ist. Mit Feiertag und Wochenende allerdings ein Ding der Unmöglichkeit“, berichtet Pfeiffer. Nach massivem Druck sei es gelungen, das Testergebnis zu bekommen, das normalerweise erst am Montag gesendet worden wäre. „Damit wäre der Test aber hinfällig“, so die Raipoltenbacherin, die sich auch selbst um den Transport und Rücktransport der Pflegerinnen kümmern muss. „Wir müssen das alles privat organisieren. Jede Pflegerin muss dann zu Fuß über die Grenze, außerdem kommen Mehrkosten auf uns zu“, weiß Pfeiffer.

Schwierig sei es außerdem, Prämien oder Geld aus dem Härtefallfonds zu bekommen. „Hier scheitert man an bürokratischen Hürden“, informiert Pfeiffer.

„Die Lage ist der Coronakrise geschuldet. Wir befinden uns in einer unglaublichen Ausnahmesituation“, teilt Roland Wallner, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit vom Hilfswerk, mit. Viele Nachbarstaaten hätten die Grenzen geschlossen. Derzeit würde es laufend Änderungen geben, es sei auch für das Hilfswerk schwierig, an Infos zu kommen. „Grenzübertritte seien schwierig, ebenso wie an Covid-Testmöglichkeiten zu kommen“, sagt Wallner. Die üblichen Transportdienste würden nicht fahren. Viele Pflegekräfte hätten sich aber glücklicherweise bereit erklärt, ihren Dienst zu verlängern. Schlimmer sei es für jene, die in ihren Heimatländern festsitzen und die kein Geld bekommen.