Neulengbacher Advent: Verbesserungen sind erwünscht

Bis zum Advent dauert es zwar noch zehn Monate, dennoch wurde das Thema in der Neulengbacher Gemeinderatssitzung angesprochen. SPÖ-Gemeinderat Mario Drapela sprach sich dafür aus, dass der Advent in Zukunft wieder in einem anderen Rahmen stattfinden solle; „Dieser Wunsch ist an mich herangetragen worden“, so Drapela.

Mario Drapela brachte im Gemeinderat den Advent zur Sprache: „Es gab Kritik.“ Foto: Archiv

Aufgrund von Corona hatte es beim Neulengbacher Advent 2022 einige Änderungen im Vergleich zu früher gegeben. Der Betrieb der Punschhütten wurde stark eingeschränkt.

Mario Drapela hielt fest: „Es gab Kritik sowohl von Standbetreibern als auch von Bürgern, dass das neue Konzept so nicht gewünscht ist.“

Aufgrund von Corona seien die Änderungen verständlich gewesen, aber für den Advent 2023 solle es wieder ein anderes Konzept geben, so der SPÖ-Gemeinderat. Alle Wünsche werde man nicht erfüllen können, aber wenn es die Bedingungen zulassen, solle man wieder einen „halbwegs normalen“ Advent abhalten, so Drapela.

Gespräche mit Standbetreibern

Wie ÖVP-Bürgermeister Jürgen Rummel gegenüber der NÖN berichtet, gab es nach dem Neulengbacher Advent 2022 bereits Gespräche mit den Standbetreibern des Adventzaubers.

Viele Ideen und Verbesserungsvorschläge habe es dabei gegeben, zum Beispiel in puncto Standort der Punschhütten oder Beleuchtung des Rathauses. Rechtzeitig vor dem nächsten Advent werde es Gespräche für das Konzept 2023 geben: „Wir werden das beste Programm auf die Beine stellen.“

Fix ist für Jürgen Rummel, dass die Punschhütten nicht den ganzen Advent über in Betrieb sein werden: „Es gibt den klaren Wunsch, dass der Hüttenbetrieb kompakt an einem Wochenende sein soll.“

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.