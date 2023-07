Asperhofen: Für Dachrinnentausch 7.000 Euro verlangt

Eigentlich hätten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Asperhofen gar kein Interesse gehabt, den unbekannten Männern, die an ihrer Tür geläutet hatten, Arbeiten an ihrem Haus verrichten zu lassen. Nach längerem Hin und Her wurden die Asperhofener aber doch überredet und willigten ein, zu einem angeblich durchaus günstigen Preis, die Dachrinnen tauschen zu lassen.

Als die Männer fertig waren, verlangten sie für ihre Tätigkeiten aber plötzlich mehrere tausend Euro – viel mehr, als ursprünglich ausgemacht. Das ließ sich der Hausbesitzer nicht gefallen und rief daraufhin die Polizei. Das wiederum dürfte den Arbeiten aber nicht gefallen haben und sie suchten so schnell die konnten das Weite.

Die Polizei rät, nicht auf derartige Haustürgeschäfte einzusteigen, die auf den ersten Blick günstig erscheinen. Besser sei, auf die Arbeit der regionalen Unternehmen zu vertrauen.