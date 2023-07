Automaten in Markersdorf aufgebrochen: mehrere tausend Euro Schaden

Nicht einmal ein Jahr ist es her, als in Markersdorf mehrere Staubsauger- und Waschautomaten bei der Autowaschanlage in der Nähe der Diskothek Till Eulenspiegel aufgebrochen worden waren. Nun waren wieder Einbrecher am Werk und demolierten die Automaten, um an Bares zu kommen.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, der Betreiber der Automaten schätzt, dass von den Gaunern mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet werden konnten. Er erstattete Anzeige bei der Polizei, die die Ermittlungen zur Ausforschung der Täter aufnahm.