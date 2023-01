Beleuchtung im Neulengbacher Park & Ride demoliert

Immer wieder kommt es in der Park- und Rideanlage in Neulengbach zu mutwilligen Beschädigungen: Feuerlöscher wurden in der Vergangenheit leergesprüht, Wände beschmiert, sogar Fahrzeuge wurden schon beschädigt. Nun wurde von bislang unbekannten Vandalen die gesamte Deckenbeleuchtung samt Verkabelung im untersten Geschoß des Parkhauses heruntergerissen.

Der Ärger bei der Stadtgemeinde, die nach Bekanntwerden des Vorfalls Anzeige erstattete, ist groß. „Es wird Zeit für die Videoüberwachung“, heißt es. Wann genau die Vandalen aktiv waren, könne jedoch nicht genau gesagt werden. Man geht von den ersten beiden Wochen des neuen Jahres aus.

Es entstand ein Schaden in Höhe eines vierstelligen EuroBetrages. Die Ermittlungen der Polizei zur Ausforschung des oder der Täter laufen.

Das betroffene Parkdeck ist aktuell gesperrt – da es finster ist. . .

