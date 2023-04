Buswartehäuschen in Audorf schwer beschädigt

„Es ist unerträglich, dass Allgemeingut wie diese Busstation willkürlich zerstört werden“, lässt die Gemeinde Altlengbach ihren Ärger über das zerstörte Buswartehäuschen in Audorf via Facebook Luft. Zugleich bittet sie um Hinweise zur Aufklärung.

Der Vorfall, der am Montagvormittag passiert sein dürfte, wurde auch angezeigt. Die Exekutive nahm sich der Sache an. Diese geht davon aus, dass das Buswartehäuschen von einem Lastwagen beschädigt worden sein dürfte. Der Lkw-Lenker habe an dieser Stelle umgedreht und nach der Beschädigung Fahrerflucht begangen. Die Ermittlungen zur Ausforschung des Lenkers laufen.

Die Gemeinde Altlengbach bittet um Hinweise zur Beschädigung des Buswartehäuschens in Audorf. Foto: Ernst Klement

