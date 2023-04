Eichgraben: Betrug wurde vereitelt

Betrüger nutzen die verschiedensten Maschen, um an Geld zu kommen. Immer wieder fallen ihre Opfer auch darauf rein und werden um viel Geld betrogen. Auch in Eichgraben hatten sie Glück, doch bevor das Geld wirklich weg war, konnte alles noch storniert werden. Ein Bankkunde wurde von einem vermeintlichen Mitarbeiter der Betrugsabteilung seiner Bank angerufen. Während des Gesprächs bekam der Betrüger, der sich als dieser Mitarbeiter ausgab, Zugriff auf die Bankdaten und schaffte es so, insgesamt 14 Mal Geld zu überweisen. 91.000 Euro sollten so auf das Konto der Betrüger wandern.

Wenig später bemerkte der Eichgrabener, dass er betrogen worden war und erstattete Anzeige bei der Polizei. Da die Überweisungen vor einem langen Wochenende getätigt worden waren, konnten diese noch rückgängig gemacht werden.

Im Zuge dessen warnt die Exekutive erneut vor den verschiedenen Maschen der Betrüger und ersucht um Vorsicht. „Sensible Daten sollen niemals weitergegeben werden“, heißt es. Am besten sei es, auch immer direkt bei den „echten“ Personen nachzufragen.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.