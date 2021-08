Zu einem Einbruch kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Neulengbacher Freibad. Ein Bademeister entdeckte die Tat am Sonntag, als er in den Dienst kam.

Der Rollladen bei der Kassa war heruntergerissen. Einbrecher hatten versucht, durch Tür und Fenster in das Innere des Gebäudes zu gelangen, beim Fenster waren sie erfolgreich und stiegen ein. Dort brachen sie einen Safe auf und erbeuteten Bargeld. „Der Sachschaden ist höher als der Geldschaden“, berichtet Manfred Korntheuer von der Neulengbacher Kommunalservicegesellschaft, die das Bad betreibt. Es ist nicht das erste Mal, dass beim Bad eingebrochen wird.

So professionell wie diesmal seien die Täter aber noch nie gewesen, so Korntheuer. Mit Meißel, Brecheisen und Stemmhammer gingen die Einbrecher ans Werk. Das Werkzeug entdeckte ein Badegast im Schwimmbecken. Trotz Spurensicherung war das Bad am Sonntag in Betrieb, nur eine Garderobe musste gesperrt werden.