Rattengift entdeckte eine Hundebesitzerin in ihrem Garten in der Auhofstraße in Eichgraben. Dieses dürfte jemand über den Zaun geschmissen haben. Ihre Hunde hatten davon bereits gefressen, da sie desorientiert wirkten. Die Besitzerin brachte ihre Tiere daraufhin gleich zum Tierarzt und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Exekutive stellte im Garten Teile des Rattengiftes sicher. Weitere Ermittlungen laufen.

