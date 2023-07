Schon wieder: Automaten in Markersdorf aufgebrochen

Erst vor wenigen Tagen schlugen Einbrecher im Betriebsgebiet in Markersdorf zu und brachen Automaten auf. In der Vorwoche kam es erneut zu Diebstählen und Sachbeschädigungen: So wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Werkzeugcontainer aufgebrochen, die Scheibe eines Lkw eingeschlagen und die Geldkasse der Waschanlage aufgebrochen. Außerdem versuchten sie Getränke- und Zigaretttenautomat aufzubrechen, was misslungen sein dürfte. Weitere Ermittlungen zur Ausforschung der Täter laufen.

